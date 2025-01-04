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Польша разрабатывает планы эвакуации населения на случай войны и стихийных бедствий

18:34, 4 января 2025
На повышение готовности к эвакуации планируется тратить не менее 0,3% годового валового национального продукта.
Польша разрабатывает планы эвакуации населения на случай войны и стихийных бедствий
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Министерство внутренних дел Польши начало разрабатывать правила эвакуации гражданского населения и национальных культурных ценностей в случае стихийных бедствий или военной угрозы. Документ должен быть создан в течение трех месяцев, пишет агентство АР.

Он следует из закона о защите гражданского населения, вступившего в силу 1 января, и разрабатывается на фоне недавнего наводнения на юге Польши и полномасштабного вторжения России в Украину.

Законопроект, который должен одобрить кабинет премьер-министра Дональда Туска, требует, чтобы на повышение готовности к эвакуации тратилось не менее 0,3% годового валового национального продукта.

Новые нормы должны определить обязанности и координацию различных служб гражданской безопасности, занимающихся перемещением людей в безопасные места.

Они также должны предоставить рекомендации по безопасной эвакуации и защите произведений искусства.

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Польша

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