Андрей Сибига обсудил с главой МИД Турции безопасность в Черном море и ситуацию в Сирии

Украина и Турция договорились о скоординированных усилиях для дальнейшего укрепления партнерства.

Фото: president.gov.ua

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что провел телефонный разговор с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Министр отметил, что он обсудил с турецким коллегой двустороннюю повестку дня, ситуацию на поле боя, безопасность в Черном море, ситуацию в Сирии и на Ближнем Востоке.

«Договорились о скоординированных усилиях для дальнейшего укрепления нашего стратегического партнерства», - сказал Сибига.

Ранее Андрей Сибига заявлял, что украинская делегация поразила глубина знаний нового лидера Сирии об истории Украины.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в этом году в список надежных партнеров Украины может войти, в частности Сирия.

Напомним, министр иностранных дел Украины встретился с главой новой администрации Сирии.

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