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Українську делегацію вразила глибина знань нового лідера Сирії про історію України — Андрій Сибіга

16:17, 2 січня 2025
Очільник МЗС України Андрій Сибіга підкреслив, що глава нової адміністрації Сирії знає про період сталінських репресій проти українського народу, про те, що фронт Другої світової прокотився українською землею двічі та інші історичні факти.
Українську делегацію вразила глибина знань нового лідера Сирії про історію України — Андрій Сибіга
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Голова нової адміністрації Сирії  Ахмед аль-Шараа продемонстрував гарні знання про історію України, а українська делегація вручила йому книгу про Україну, написану Олександром Палієм. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у Фейсбук.

"Розкрию одну цікаву деталь - ми були вражені глибиною його знань про історію України. Аш-Шараа знає про період сталінських репресій проти українського народу, про те, що фронт Другої світової прокотився українською землею двічі - з заходу на схід та зі сходу на захід - та інші історичні факти про нашу країну та людей. Наприкінці серед інших подарунків подарував йому історію України арабською мовою авторства Олександра Палія, щоб він ще глибше пізнав нашу країну та її людей", - повідомив Сибіга. 

Міністр наголосив, що візит до Сирії став важливим кроком для України з багатьох причин. Зокрема, вдалося започаткувати новий етап відносин із сирійським народом, підкреслити роль України як впливової держави та зміцнити її позиції на Близькому Сході.

За словами Сибіги, поїздка до Дамаска принесла конкретні домовленості, відкрила перспективи співпраці у різних галузях і створила нові можливості для України, її експортерів та громадян.

"Ми заповнюємо порожнечу, яка залишилася від росіян. І робимо це засобами дипломатії, гуманітарної підтримки, політичного діалогу. Росія роками надсилала до Сирії бомби, смерть, руйнування шкіл, лікарень та іншої цивільної інфраструктури. Україна надсилає борошно, підтримку для людей і відновлення нормального життя, пропозиції взаємовигідної співпраці", - наголосив глава МЗС.

За його словами, це був ознайомчий візит із метою початку відновлення відносин, але сторони також торкнулися цілої низки конкретних тем двосторонньої співпраці.

"Розраховуємо на те, що це лише початок важливого нового етапу українсько-сирійських відносин", - додав Сибіга.

Раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що в цьому році до списку надійних партнерів України може увійти, зокрема, Сирія.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України зустрівся з главою нової адміністрації Сирії.

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Сирія МЗС Україна Андрій Сибіга

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