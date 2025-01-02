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Украинскую делегацию поразила глубина знаний нового лидера Сирии об истории Украины - Андрей Сибига

16:17, 2 января 2025
Глава МИД Украины Андрей Сибига подчеркнул, что глава новой администрации Сирии знает о периоде сталинских репрессий против украинского народа, о том, что фронт Второй мировой прокатился по украинской земле дважды и другие исторические факты.
Украинскую делегацию поразила глубина знаний нового лидера Сирии об истории Украины - Андрей Сибига
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Глава новой администрации Сирии Ахмед аль-Шараа продемонстрировал хорошие знания об истории Украины, а украинская делегация вручила ему книгу об Украине, написанную Александром Палием. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига в Фейсбук.

"Раскрою одну интересную деталь - мы были поражены глубиной его знаний об истории Украины. Аш-Шараа знает о периоде сталинских репрессий против украинского народа, о том, что фронт Второй мировой прокатился по украинской земле дважды - с запада на восток и с востока на запад - и другие исторические факты о нашей стране и людях В конце среди других подарков подарил ему историю Украины на арабском. на языке авторства Александра Палия, чтобы он еще глубже узнал нашу страну и ее людей", - сообщил Сибига.

Министр подчеркнул, что визит в Сирию стал важным шагом для Украины по многим причинам. В частности, удалось положить начало новому этапу отношений с сирийским народом, подчеркнуть роль Украины как влиятельного государства и укрепить ее позиции на Ближнем Востоке.

По словам Сибиги, поездка в Дамаск принесла конкретные договоренности, открыла перспективы сотрудничества в разных областях и создала новые возможности для Украины, ее экспортеров и граждан.

"Мы заполняем пустоту, которая осталась от россиян. И делаем это средствами дипломатии, гуманитарной поддержки, политического диалога. Россия годами посылала в Сирию бомбы, смерть, разрушение школ, больниц и другой гражданской инфраструктуры. Украина посылает муку, поддержку для людей и восстановление нормального жизнь, предложения взаимовыгодного сотрудничества", - подчеркнул глава МИД.

По его словам, это был ознакомительный визит с целью начала возобновления отношений, но стороны также затронули ряд конкретных тем двустороннего сотрудничества.

"Рассчитываем на то, что это лишь начало важного нового этапа украинско-сирийских отношений", - добавил Сибига.

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Сирия МИД Украина Андрей Сибига

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