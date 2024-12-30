Очільник МЗС Андрій Сибіга зустрівся з новим лідером Сирії Ахмедом аль-Шараа, фото

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з новим сирійським лідером Ахмедом аль-Шараа. Про це повідомляє Al Arabia.
Андрій Сибіга зустрівся з Ахмедом Шараа в Дамаску 30 грудня.
Інших подробиць видання не надало. Також візит не підтверджувала Україна.
За даними Reuters, фактичний лідер Сирії Ахмед аль-Шараа, також відомий як Абу Мухаммед аль-Джолані та міністр закордонних справ Асаад Хасан аль-Шибані 30 грудня зустрічаються з українською делегацією після повалення режиму Башара Асада в Дамаску.
Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підтримати Сирію після падіння режиму Асада.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.