Практика судів
  1. В Україні

Андрій Сибіга обговорив з главою МЗС Туреччини безпеку у Чорному морі і ситуацію у Сирії

19:56, 4 січня 2025
Україна та Туреччина домовилися про скоординовані зусилля для подальшого зміцнення партнерства.
Андрій Сибіга обговорив з главою МЗС Туреччини безпеку у Чорному морі і ситуацію у Сирії
Фото: president.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що провів телефонну розмову з главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі X.

Міністр зазначив, що він обговорив з турецьким колегою двосторонній порядок денний, ситуацію на полі бою, безпеку в Чорному морі, ситуацію в Сирії та на Близькому Сході.

«Домовилися про скоординовані зусилля для подальшого зміцнення нашого стратегічного партнерства», - сказав Сибіга.

Раніше Андрій Сибіга заявляв, що українську делегацію вразила глибина знань нового лідера Сирії про історію України.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що в цьому році до списку надійних партнерів України може увійти, зокрема, Сирія.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України зустрівся з главою нової адміністрації Сирії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

МЗС Україна Туреччина Андрій Сибіга

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні збираються створити Державну агенцію зі страхування воєнних ризиків, яка страхуватиме бізнес і домогосподарства

Андрій Мотовиловець разом з колегами зареєстрували законопроект, яким пропонується утворити Державну агенцію у формі АТ, що провадить діяльність на комерційній основі, і встановити, що засновником та акціонером, якому належить не менше 50% статутного капіталу плюс одна акція є держава в особі Кабміну.

У Верховній Раді зареєстрували законопроект щодо ротації медичних працівників

Пропонується запровадити поняття «ротація медичних працівників», що буде означати тимчасове направлення фахівців для виконання завдань у межах системи медичного забезпечення сил безпеки та оборони.

Уряд затвердив положення про Комісію з розгляду скарг на неналежні умови тримання у СІЗО та колоніях

Врегульовано порядок створення і подання скарг до Комісії з розгляду скарг на неналежні умови тримання в установах для попереднього ув’язнення та установах виконання покарань.

Пільги, пенсії, допомоги люди з інвалідністю будуть отримувати на підставі витягу з рішення експертної команди

Саме на підставі витягу з рішення експертної команди люди з інвалідністю зможуть отримувати або продовжувати отримувати пільги, пенсії, допомоги, компенсації, надбавки.

Штрафи до 102 тисяч грн – Кабмін відновив заходи нагляду за нехарчовою продукцією

Раніше заходи нагляду і контролю були зупинені на час воєнного стану, але Кабмін вирішив їх відновити – відповідно відновиться і накладення штрафів.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вікторія Жмудь
    Вікторія Жмудь
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Вікторія Лисенко
    Вікторія Лисенко
    суддя Київського окружного адміністративного суду