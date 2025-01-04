Андрій Сибіга обговорив з главою МЗС Туреччини безпеку у Чорному морі і ситуацію у Сирії

Україна та Туреччина домовилися про скоординовані зусилля для подальшого зміцнення партнерства.

Фото: president.gov.ua

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що провів телефонну розмову з главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі X.

Міністр зазначив, що він обговорив з турецьким колегою двосторонній порядок денний, ситуацію на полі бою, безпеку в Чорному морі, ситуацію в Сирії та на Близькому Сході.

«Домовилися про скоординовані зусилля для подальшого зміцнення нашого стратегічного партнерства», - сказав Сибіга.

Раніше Андрій Сибіга заявляв, що українську делегацію вразила глибина знань нового лідера Сирії про історію України.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що в цьому році до списку надійних партнерів України може увійти, зокрема, Сирія.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України зустрівся з главою нової адміністрації Сирії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.