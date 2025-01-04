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Джо Байден наградит Джорджа Сороса и Хиллари Клинтон

17:22, 4 января 2025
Джо Байден напоследок решил наградить Медалью Свободы Джорджа Сороса и Хиллари Клинтон.
Джо Байден наградит Джорджа Сороса и Хиллари Клинтон
Фото: nypost.com
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Президент США Джо Байден вручит «Президентскую медаль Свободы», высшую гражданскую награду страны, бывшему кандидату в президенты Хиллари Клинтон, миллиардеру и крупному спонсору Демократической партии Джорджу Соросу и нескольким другим на церемонии, которая состоится 4 января в Белом доме.

В Белом доме заявили, что Клинтон, Сорос и 17 других лауреатов престижной награды являются «лицами, внесшими выдающийся вклад в процветание, ценности или безопасность Соединенных Штатов, мир во всем мире или другие значимые общественные, государственные или частные начинания».

«Президент Байден верит, что великие лидеры сохраняют веру, дают всем справедливый шанс и ставят порядочность превыше всего.

Эти девятнадцать американцев — великие лидеры, которые сделали Америку лучше. Они великие лидеры, потому что они хорошие люди, которые внесли исключительный вклад в свою страну и мир», — говорится в заявлении Белого дома. 

 Добавим, в числе награждаемых также значатся баскетболист Эрвин Джонсон, футболист Лионель Месси, рок-музыкант Боно и артист Дензел Вашингтон.

Напомним, полномочия Байдена истекают в январе. Инаугурация Дональда Трампа запланирована на 20 января.

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США Джо Байден

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