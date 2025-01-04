У НАІС пояснили, як оновити кваліфікований сертифікат електронного підпису

Якщо термін дії сертифікату електронного підпису закінчується найближчим часом, НАІС радить оновити сертифікат, подавши онлайн заявку на сайті надавача КНЕДП Дія.

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У ДП «Національні інформаційні системи» повідомили, як оновити кваліфікований сертифікат електронного підпису.

Якщо термін дії сертифікату електронного підпису закінчується найближчим часом, НАІС радить оновити сертифікат, подавши онлайн заявку на сайті надавача КНЕДП Дія.

«Якщо термін дії попереднього сертифікату закінчився, щоб замовити новий необхідно звернутися безпосередньо в пункти обслуговування згідно переліку на офіційному сайті КНЕДП Дія.

Після оновлення сертифікату потрібно через реєстр подати заявку до ДП «НАІС» для опрацювання. Після реєстрації заявка буде відразу опрацьована», - заявили у відомстві.

Також там додали, що ДП «НАІС» тимчасово не може надавати послуги з формування кваліфікованих електронних сертифікатів.

Раніше у НАІС завершили оновлення заявок на обслуговування оновлених сертифікатів електронного підпису.

Нагадаємо, нотаріуси, у яких не завершено строк дії сертифікату електронного підпису, можуть користуватися реєстрами без обмежень.

Додамо, що зв’язку з відновленням після масштабної кібератаки роботи Спадкового реєстру, Єдиного реєстру довіреностей та Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів Міністерство юстиції проінформувало про строки внесення інформації до відповідних реєстрів.

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