Олаф Шольц может поехать в Москву, считают в оппозиции Германии.

Спикер по безопасности главной оппозиционной партии Германии ХДС Родерих Кизеветтер видит признаки того, что канцлер Олаф Шольц готовится встретиться с Владимиром Путиным до парламентских выборов 23 февраля. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

По словам оппозиционного немецкого политика, нужно быть готовыми «к сюрпризам избирательной кампании».

«Появляется все больше признаков того, что канцлер Шольц отправится в Москву или встретится с Путиным до 23 февраля. Для Украины реализация намеченных планов означает, среди прочего, приостановку действия Парижской хартии на 10-20 лет. Показательно будет то, как на все это отреагирует украинское население или наши соседи», – заявил Кизеветтер.

Также он добавил, что «на март запланирована встреча Трампа и Путина», и «пусть каждый сделает свое собственное заключение по этому поводу».

Ранее лидер партии Шольца выступила за продолжение переговоров канцлера Германии с Путиным.

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