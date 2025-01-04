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В ПФ напомнили, как влияет уплата ЕСВ на размер будущей пенсии

20:32, 4 января 2025
Уплата единого социального взноса в размерах не менее минимального страхового взноса является залогом зачисления периодов работы в страховой стаж.
В ПФ напомнили, как влияет уплата ЕСВ на размер будущей пенсии
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области напомнило, как влияет уплата единого социального взноса на размер пенсионной выплаты в будущем.

Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – це консолідований страховий внесок в Україні, збір якого здійснюється в системі загальнообов’язкового державного страхування в обов’язковому порядку та на регулярній основі.

Загальні положення, що визначають порядок збору ЄСВ, встановлені Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» № 2464-VI від 08.07.2010 (далі – Закон України).

Законом України встановлено розмір мінімального страхового внеску, який підлягає сплаті щомісяця.

Мінімальний страховий внесок – сума єдиного внеску, що визначається розрахунково, як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід). З 1 квітня 2024 року мінімальний страховий внесок становить 1760 грн (мінімальна заробітна плата 8000 грн × 22% єдиний внесок).

Максимальна величина бази нарахування єдиного внеску – максимальна сума доходу застрахованої особи на місяць, що дорівнює п’ятнадцяти розмірам мінімальної заробітної плати, встановленої законом, на яку нараховується єдиний внесок. З 1 квітня 2024 року максимальний страховий внесок становить 26 400 грн (15 мінімальних заробітних плат 120 000 грн × 22% єдиний внесок).

Платниками єдиного внеску є:

роботодавці;

фізичні особи – підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування;

особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності;

члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах;

особи, які беруть добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування;

Сплата єдиного соціального внеску у розмірах не менше мінімального страхового внеску є запорукою:

– зарахуванням періодів роботи до страхового стажу;

– отриманням допомоги по тимчасовій непрацездатності, страхових виплат внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;

– отриманням інших соціальних гарантій, передбачених законодавством.

Для призначення пенсії за віком (у 60 років для чоловіків та жінок) в 2025 році необхідно мати не менше 32 року страхового стажу. Тривалість необхідного страхового стажу щороку на рік зростатиме до 2028 року і становитиме 35 років.

Ранее с 1 января для ФЛП снова стала обязательной уплата ЕСВ.

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