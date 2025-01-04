Линия фронта в Украине вряд ли сильно изменится, — Энтони Блинкен

Энтони Блинкен также назвал маловероятно, что Путин откажется от своих амбиций в вопросе захвата Украины.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что линия фронта в Украине вряд ли сильно изменится. Он отметил, что решение о завершении войны должны принимать украинцы. Об этом он сказал в интервью изданию The New York Times, отвечая на вопрос, пора ли заканчивать войну.

«Эти решения должны принимать украинцы. Они должны решить, где их будущее и как они хотят туда попасть. Я не думаю, что от того, где на данный момент на карте нарисована линия, что-то сильно изменится... линия, как практический вопрос в обозримом будущем, вряд ли сильно сдвинется», - сказал госсекретарь США.

В то же время, он отметил, что претензии Украины на оккупированную территорию будут всегда и вопрос в том, найдут ли украинцы способы при поддержке других вернуть утраченную территорию.

Также он назвал маловероятным, что Путин откажется от своих амбиций по вопросу захвата Украины. Поэтому необходимо убедиться, что у Украины будет способность сдерживать агрессию РФ, чтобы достижение любого прекращения огня было длительным.

«Если будет перемирие, то, по мнению Путина, это перемирие, скорее всего, даст ему время отдохнуть, перевооружиться, чтобы снова атаковать в какой-то момент в будущем. Поэтому, чтобы убедиться, что любое прекращение огня, которое будет достигнуто, действительно будет длительным, необходимо убедиться, что Украина имеет способность сдерживать дальнейшую агрессию», - заявил Блинкен.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что избранный президент США Дональд Трамп может оказаться решающим в завершении войны и может помочь остановить Путина.

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