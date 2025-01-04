Практика судов
  1. В Украине

Линия фронта в Украине вряд ли сильно изменится, — Энтони Блинкен

20:14, 4 января 2025
Энтони Блинкен также назвал маловероятно, что Путин откажется от своих амбиций в вопросе захвата Украины.
Линия фронта в Украине вряд ли сильно изменится, — Энтони Блинкен
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что линия фронта в Украине вряд ли сильно изменится. Он отметил, что решение о завершении войны должны принимать украинцы. Об этом он сказал в интервью изданию The New York Times, отвечая на вопрос, пора ли заканчивать войну.

«Эти решения должны принимать украинцы. Они должны решить, где их будущее и как они хотят туда попасть. Я не думаю, что от того, где на данный момент на карте нарисована линия, что-то сильно изменится... линия, как практический вопрос в обозримом будущем, вряд ли сильно сдвинется», - сказал госсекретарь США.

В то же время, он отметил, что претензии Украины на оккупированную территорию будут всегда и вопрос в том, найдут ли украинцы способы при поддержке других вернуть утраченную территорию.

Также он назвал маловероятным, что Путин откажется от своих амбиций по вопросу захвата Украины. Поэтому необходимо убедиться, что у Украины будет способность сдерживать агрессию РФ, чтобы достижение любого прекращения огня было длительным.

«Если будет перемирие, то, по мнению Путина, это перемирие, скорее всего, даст ему время отдохнуть, перевооружиться, чтобы снова атаковать в какой-то момент в будущем. Поэтому, чтобы убедиться, что любое прекращение огня, которое будет достигнуто, действительно будет длительным, необходимо убедиться, что Украина имеет способность сдерживать дальнейшую агрессию», - заявил Блинкен.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что избранный президент США Дональд Трамп может оказаться решающим в завершении войны и может помочь остановить Путина.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Украина

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине собираются создать Государственное агентство по страхованию военных рисков, которое будет страховать бизнес и домохозяйства

Андрей Мотовиловец вместе с коллегами зарегистрировали законопроект, которым предлагается создать Государственное агентство в форме АО, осуществляющего деятельность на коммерческой основе, и установить, что учредителем и акционером, которому принадлежит не менее 50% уставного капитала плюс одна акция является государством в лице Кабмина.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о ротации медицинских работников

Предлагается ввести понятие «ротация медицинских работников», что будет означать временное направление специалистов для выполнения задач в рамках системы медицинского обеспечения сил безопасности и обороны.

Правительство утвердило положение о Комиссии по рассмотрению жалоб на ненадлежащие условия содержания в СИЗО и колониях

Урегулирован порядок создания и подачи жалоб в Комиссию по рассмотрению жалоб на ненадлежащие условия содержания в учреждениях для предварительного заключения и учреждениях исполнения наказаний.

Льготы, пенсии, пособия люди с инвалидностью будут получать на основании выписки из решения экспертной команды

Именно на основании выписки из решения экспертной команды люди с инвалидностью смогут получать или продолжать получать льготы, пенсии, пособия, компенсации, надбавки.

Штрафы до 102 тысяч грн – Кабмин возобновил меры надзора за непродовольственной продукцией

Ранее меры надзора и контроля были остановлены на время военного положения, но Кабмин решил их восстановить – соответственно возобновится и наложение штрафов.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вікторія Жмудь
    Вікторія Жмудь
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Вікторія Лисенко
    Вікторія Лисенко
    суддя Київського окружного адміністративного суду