Президент Зеленський просив США залякати Путіна перед повномасштабним вторгненням

Президент заявив, що фрази «якщо він прийде і буде вбивати, ми введемо санкції» – це х***ня.

Президент України Володимир Зеленський розповів у більш, ніж тригодинному інтерв'ю з американському подкастеру Лексу Фрідману, що просив США залякати диктора Володимира Путіна перед повномасштабним вторгненням

Зокрема санкціями, а не словами:

«Якщо ви з ним розмовляєте і він вам каже, що буде вторгнення ... Дайте мені дві речі – посильте нас зброєю і передумовами, щоб не було війни. Це я про санкції. Тобто залякайте його. Не кажіть "якщо він прийде і буде вбивати, ми введемо санкції" – це х*йня, вибачте», - сказав Президент.

«Одне слово я зрозумів», - сказав Лекс Фрідман.

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