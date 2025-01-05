Президент Зеленский просил США запугать Путина перед полномасштабным вторжением

Президент заявил, что фразы «если он придет и будет убивать, мы введем санкции» – это х***ня.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в более чем трехчасовом интервью с американским подкастером Лексом Фридманом, что просил США запугать диктора Владимира Путина перед полномасштабным вторжением.

В частности, санкциями, а не словами:

«Если вы с ним разговариваете и он вам говорит, что будет вторжение… Дайте мне две вещи – усилите нас оружием и предпосылками, чтобы не было войны. Это я о санкциях. То есть запугайте его. Не говорите "если он придет и будет убивать, мы введем санкции" – это х*йня, извините», - сказав Президент.

«Одно слово я понял», - сказал Лекс Фридман.

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