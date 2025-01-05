В Украине зафиксировали 13 подтвержденных случаев вируса, который распространяется в Китае

Метапневмовирус человека (HMPV) может вызывать заболевания верхних и нижних дыхательных путей, особенно среди маленьких детей, пожилых людей и людей с ослабленной иммунной системой.

В Украине по данным ЦОЗ в настоящее время с начала сезона зарегистрировано 13 официально подтвержденных случаев метапневмовируса. Об этом сообщила инфекционист, доктор медицинских наук и профессор Ольга Голубовская.

Как объясняет специалист, метапневмовирус человека (HMPV) может вызывать заболевания верхних и нижних дыхательных путей у людей любого возраста, особенно среди маленьких детей, пожилых людей и людей с ослабленной иммунной системой. Обнаруженный в 2001 году HMPV принадлежит к семейству Pneumoviridae вместе с респираторно-синцитиальным вирусом (RSV).

«Заражение происходит капельным путем, эпизоды могут повторяться в течение жизни. Заболевание чаще является легким (насморк, кашель), но может быть тяжелым с развитием фульминантной (та, что быстро прогрессирует) дыхательной недостаточности. Последний вариант ранее наблюдался у пациентов с ослабленным иммунитетом, после трансплантации легких и т.д.», – указывает профессор.

Ориентировочный инкубационный период – от 3 до 6 дней, а средняя продолжительность заболевания может изменяться в зависимости от тяжести, в среднем 7-10 дней. HMPV наиболее активен в умеренном климате в течение поздней зимы и весны.

Как ранее стало известно, в Китае наблюдается новая вспышка респираторного вируса, напоминающая COVID-19.

Также заболевание зафиксировали и в других странах. В частности, в Казахстане.

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