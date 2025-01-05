АРМА вместе с Госкосмосом будут искать награбленное имущество

АРМА получит доступ к данным дистанционного зондирования земли, что позволит получать высококачественные снимки объектов.

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов подписало соглашение с Государственным космическим агентством Украины, предусматривающее предоставление доступа к данным дистанционного зондирования земли. Об этом сообщили в АРМА.

«Благодаря сотрудничеству АРМА получит доступ к данным дистанционного зондирования земли, что позволит получать высококачественные снимки объектов, переданных в управление Агентства. Важно, что это позволит видеть активы как в реальном времени, так и ретроспективе», – отметили в Нацагентстве.

Также это позволит потенциальным участникам конкурсов на управление активами дистанционно осмотреть объекты в любой точке мира, что сделает процесс более прозрачным и эффективным.

«Это революционный шаг в работе АРМА. Благодаря сотрудничеству с ГКА, мы сможем отслеживать состояние активов буквально из космоса – быстро, точно и в любой точке планеты. Это революционный шаг в борьбе с сокрытием активов», – отметила председатель АРМА Елена Дума.

Раньше мы писали, что полномочия общественного совета при АРМА, предлагается значительно расширить. Соответствующий законопроект 12374 зарегистрировал Правительство в лице министра юстиции Ольги Стефанишиной 2 января.

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