Члены Совета общественного контроля при АРМА буду принимать участие в определении управляющих арестованными активами – законопроект Кабмина

РГК при АРМА будет осуществлять общественный контроль за законностью и прозрачностью определения управляющих активами, в частности путем определения членов РГК, участвующих в определении управляющих активами.

Полномочия общественного совета при Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), предлагается значительно расширить. Соответствующий законопроект 12374 зарегистрировал Правительство в лице министра юстиции Ольги Стефанишиной 2 января.

Напомним, АРМА обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере выявления и розыска активов, на которые может быть наложен арест в уголовном производстве или по делу о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства, и/или управления активами, на которые наложен арест в уголовном производстве или по делу о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства или конфисковано в уголовном производстве или взыскано по решению суда в доход государства вследствие признания их необоснованными.

Закон предусматривает наличие при АРМА Общественного совета, который заслушивает информацию о деятельности агентства, осуществляет общественный контроль за расходованием средств, дает выводы по проектам нормативно-правовых актов, делегирует для участия в заседаниях межведомственной комиссии по реализации активов и конкурсной комиссии на замещение вакантных должностей государственных служащих в АРМА по 2 представителя.

Кабмин предлагает вместо просто Общественного совета при АРМА создать Совет общественного контроля (РГК).

Как отмечает Ольга Стефанишина в пояснительной записке, законопроект предлагает расширить контрольные полномочия РГК при АРМА и предоставить возможность РГК:

определять 2 члена РГК в состав конкурсной комиссии по отбору на вакантные должности в АРМА;

осуществлять общественный контроль за законностью и прозрачностью определения управляющих активами, в частности путем определения членов РГК, участвующих в определении управляющих активами;

осуществлять общественный контроль за законностью и прозрачностью определения реализации активов и эффективности управления активами, которые переданы АРМА;

определить членов РГК, участвующих в проведении проверок эффективности управления арестованными активами, переданными в управление;

делегировать 2 членов РГК для участия в заседаниях межведомственной комиссии по реализации активов и т.д.

Состав РГК будет утверждать Кабмин из 9 человек на основании результатов конкурса. Порядок организации и проведения конкурса определяется КМУ. Конкурс по формированию персонального состава РГК осуществляется путем открытого рейтингового интернет-голосования в порядке, установленном КМУ. Срок полномочий члена РХК составляет 2 года.

Также предлагается установить, что активы, принятые АРМА в управление, подлежат оценке, осуществляемой определенными по результатам конкурса субъектами оценочной деятельности, и передачи в управление определенным в установленном Кабинетом Министров порядке юридическим лицам или физическим лицам – предпринимателям, с учетом принципов осуществления публичных закупок, установленных Законом «О публичных закупках».

Кроме того, Правительство предлагает уточнить, что движимое имущество может быть передано для реализации без согласия собственника по решению следственного судьи, суда в случае, если расходы на хранение движимого имущества в течение одного календарного года составляют более 30% его стоимости (сейчас 50%).

Реализация активов осуществляется определенными на конкурсных началах юридическими лицами.

В исключительных случаях управление активами, на которые наложен арест в уголовном производстве, может осуществляться путем их передачи в управление предприятию, учреждению, организации, в отношении которого Кабмин осуществляет функции по управлению или относящемуся к сфере управления министерства, другого центрального органа исполнительной власти, или хозяйственному обществу, 50 и более процентов акций (долей) которого находится в уставных капиталах хозяйственных обществ, доля государства в которых составляет 100 процентов, а в определенных случаях – музеям, заповедникам, библиотекам или архивам государственной формы собственности, на основании решения Кабмин без соблюдения определенных требований.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.