Обнародовали обновленные Правила нотариального делопроизводства

Изменения к правилам ведения нотариального делопроизводства были внесены 27 декабря 2024 года.

Нотариальная палата Украины обнародовала обновленные правила нотариального делопроизводства.

Изменения к Правилам ведения нотариального делопроизводства были внесены приказом Министерства юстиции Украины от 27 декабря 2024 N 3783/5.

Приказ вступил в силу 1 января 2025 года.

В правилах также были обнародованы образцы ряда документов и форм.

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