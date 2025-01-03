Члени Ради громадського контролю при АРМА братимуть участь у визначенні управителів арештованими активами – законопроект Кабміну

РГК при АРМА буде здійснювати громадський контроль за законністю та прозорістю визначення управителів активами, зокрема шляхом визначення членів РГК, які беруть участь у визначенні управителів активами.

Повноваження громадської ради при Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) пропонується значно розширити. Відповідний законопроект 12374 зареєстрував Уряд в особі міністра юстиції Ольги Стефанішиної 2 січня.

Нагадаємо, АРМА забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

Закон передбачає наявність при АРМА Громадської ради, яка заслуховує інформацію про діяльність агентства, здійснює громадський контроль за витрачанням коштів, надає висновки щодо проектів нормативно-правових актів, делегує для участі в засіданнях міжвідомчої комісії з питань реалізації активів та конкурсної комісії на заміщення вакантних посад державних службовців у АРМА по 2 представники.

Кабмін пропонує замість просто Громадської ради при АРМА створити Раду громадського контролю (РГК). РГК при АРМА буде наділена широкими повноваженнями, серед яких нові – участь у визначенні управителів арештованими активами.

Як зазначає Ольга Стефанішина в пояснювальній записці, законопроектом пропонується розширити контрольні повноваження РГК при АРМА та надати можливість РГК:

визначати 2 членів РГК до складу конкурсної комісії з добору на вакантні посади в АРМА;

здійснювати громадський контроль за законністю та прозорістю визначення управителів активами, зокрема шляхом визначення членів РГК, які беруть участь у визначенні управителів активами;

здійснювати громадський контроль за законністю та прозорістю визначення реалізації активів та за ефективністю управління активами, які передані АРМА;

визначити членів РГК, які беруть участь у проведенні перевірок ефективності управління арештованими активами, переданими в управління;

делегувати 2 членів РГК для участі в засіданнях міжвідомчої комісії з питань реалізації активів тощо.

Склад РГК буде затверджувати Кабмін з 9 осіб на підставі результатів конкурсу. Порядок організації та проведення конкурсу визначається КМУ. Конкурс із формування персонального складу РГК здійснюється шляхом відкритого рейтингового інтернет-голосування, у порядку, встановленому КМУ. Строк повноважень члена РГК становить 2 роки.

Також пропонується встановити, що активи, прийняті АРМА в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб'єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним у встановленому Кабінетом Міністрів порядку юридичним особам або фізичним особам – підприємцям, з урахуванням принципів здійснення публічних закупівель, встановлених Законом «Про публічні закупівлі».

Крім того, Уряд пропонує уточнити, що рухоме майно може бути передано для реалізації без згоди власника за рішенням слідчого судді, суду у разі, якщо витрати на зберігання рухомого майна протягом одного календарного року становлять більше 30% його вартості (наразі 50%).

Реалізація активів здійснюється визначеними на конкурсних засадах юридичними особами. Порядок відбору таких юридичних осіб, порядок реалізації активів на прилюдних торгах (аукціонах) та/або електронних аукціонах в електронній торговій системі визначаються Кабміном.

У виняткових випадках управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, може здійснюватися шляхом їх передачі в управління підприємству, установі, організації, щодо якого Кабмін здійснює функції з управління, або що належить до сфери управління міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, або господарському товариству, 50 і більше відсотків акцій (часток) якого знаходиться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100 відсотків, а у певних випадках– музеям, заповідникам, бібліотекам або архівам державної форми власності, на підставі рішення Кабмін без дотримання визначених вимог.

Автор: Наталя Мамченко

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