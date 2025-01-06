В течение года 40 гражданам Чехии разрешили воевать в Украине на стороне ВСУ

Петр Павел уполномочил воевать против РФ в 2024 году 40 человек, что вдвое больше, чем в прошлом году.

Источник фото: iROZHLAS.cz

В течение 2024 года президент Чехии Петр Павел предоставил 40 разрешений гражданам воевать в Украине против РФ, еще 74 просьбы были отклонены. Об этом сообщает iROZHLAS.

За год глава государства рассмотрел 114 запросов, три из них поступили от женщин — их допустили к обороне Украины. Пять человек подавали заявку повторно.

Закон в Чехии запрещает гражданам служить в иностранных вооруженных силах, так что единственный способ присоединиться к войску другой страны — получить специальное разрешение президента.

Чаще желающим отказывали по выводам Минобороны, Министерства внутренних дел и МИД Чехии.

«В настоящее время президент Петр Павел получил заявления о разрешении проходить службу в Вооруженных Силах Украины в общей сложности от 181 гражданина Чешской Республики. В общей сложности он удовлетворил шестьдесят обращений, когда получил одобрительные выводы от всех трех министерств», – отметил представитель президента.

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