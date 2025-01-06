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Протягом року 40 громадянам Чехії дозволили воювати в Україні на боці ЗСУ

13:42, 6 січня 2025
Петр Павел уповноважив воювати проти РФ у 2024 році 40 осіб, що вдвічі більше, ніж у попередньому році.
Протягом року 40 громадянам Чехії дозволили воювати в Україні на боці ЗСУ
Джерело фото: iROZHLAS.cz
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Протягом 2024 року президент Чехії Петр Павел надав 40 дозволів громадянам воювати в Україні проти РФ, ще 74 прохання було відхилено. Про це повідомляє iROZHLAS.

Загалом за рік очільник держави розглянув 114 запитів, три з них надійшли від жінок — їх допустили до оборони України. П’ятеро людей подавали заявку повторно.

Закон у Чехії забороняє громадянам служити в іноземних збройних силах, тож єдиний спосіб доєднатися до війська іншої країни — отримати спеціальний дозвіл президента.

Найчастіше охочим відмовляли за висновками Міноборони, Міністерства внутрішніх справ та МЗС Чехії.

«Наразі президент Петро Павел отримав заяви про дозвіл проходити службу в Збройних Силах України від загалом 181 громадянина Чеської Республіки. Загалом він задовольнив шістдесят звернень, коли отримав схвальні висновки від усіх трьох міністерств», – зазначив речник президента.

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ЗСУ військові Україна війна Чехія

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