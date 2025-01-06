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У Пенсійному фонді України запустили новий сервіс для пенсіонерів

14:18, 6 січня 2025
Пенсійний фонд запустив новий сервіс для перевірки пенсійних посвідчень.
У Пенсійному фонді України запустили новий сервіс для пенсіонерів
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Для підтвердження, що людина є пенсіонером, вона пред’являє в різних установах та державних органах своє пенсійне посвідчення. Однак, іноді виникають обставини, за яких організація чи відомство має перевірити дійсність пенсійного посвідчення особи (наприклад, під час перетину людиною кордону). У такому випадку для перевірки документа до ПФУ надсилався відповідний запит, така процедура займала певний час.

Тепер же це можна зробити в кілька кліків.

Щоб перевірити дійсність пенсійного посвідчення, на вебпорталі електронних послуг ПФУ запустили сервіс «Пошук пенсійного посвідчення».

У результаті запиту посадова особа може за номером пенсійного посвідчення швидко перевірити його статус (діюче воно чи ні) та дату його видачі.

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