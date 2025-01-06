Як військовослужбовцю самому визначити, хто отримає одноразову грошову допомогу, у разі його загибелі

Можна скласти особисте розпорядження.

Члени родини загиблих військовослужбовців мають право на одноразову грошову допомогу. Розподіл цих коштів між членами родини визначає закон.

Однак у військовослужбовця за життя є можливість вплинути, хто та в яких частках отримає грошову допомогу у разі його загибелі. Для цього можна скласти особисте розпорядження, повідомили у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги.

Що це, як складається та чи можна розпорядитися, щоб всі кошти отримав, наприклад, побратими чи дружина – в картках нижче.

Також «Судово-юридична газета» писала, що Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроект 12234 про внесення змін до Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо призначення одноразової грошової допомоги.

Йдеться про визначення розміру одноразової грошової допомоги членів сімей цивільних осіб, які в період з 24 лютого по 25 березня 2022 року загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Мінветеранів зазначає, що на сьогодні членам сімей цивільних осіб, які загинули під час безпосередньої участі у заходах, виплачується одноразова грошова допомога у розмірі, визначеному підпунктом «а» пункту 1 статті 16-2 Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (750-кратний прожитковий мінімум, встановлений законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, що становить 1 860 750 грн у разі загибелі особи в 2022 році).

Водночас, цим же Законом визначено, що розмір одноразової грошової допомоги, що виплачується у разі загибелі (смерті) військовослужбовця під час виконання ним обов’язків військової служби, в період воєнного стану не може становити менше 15 мільйонів грн.

З метою забезпечення однакового підходу до визначення розміру одноразової грошової допомоги і для родин військовослужбовців, і для родин цивільних осіб, які у взаємодії зі ЗСУ, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами брали участь у відсічі збройної агресії РФ і загинули в період з 24 лютого по 25 березня 2022 року під час участі у заходах, пропонується забезпечити право на виплату особам, яким надано статус згідно з пунктом 6 ч. 1 статті 10-1 Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» за загиблого члена сім’ї в період з 24 лютого по 25 березня 2022 року.

Також, у зв’язку з необхідністю уточнення підстав, за яких надається статус члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України вказаній категорії осіб, пропонується на законодавчому рівні визначити документ, на підставі якого надається такий статус.

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