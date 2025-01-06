Как военнослужащему самому определить, кто получит единовременную денежную помощь, в случае его гибели

Можно составить личное распоряжение.

Члены семьи погибших военнослужащих имеют право на единовременную денежную помощь. Распределение этих средств между членами семьи определяет закон.

Однако у военнослужащего при жизни есть возможность повлиять, кто и в каких долях получит денежную помощь в случае его гибели. Для этого можно составить личное распоряжение, сообщили в Координационном центре по оказанию бесплатной правовой помощи.

Что это, как складывается и можно ли распорядиться, чтобы все средства получил, например, собратья или жена – в картках ниже.

Также «Судебно-юридическая газета» писала, что Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект 12234 о внесении изменений в Закон «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» о назначении одноразовой денежной помощи.

Речь идет об определении размера единовременного денежного пособия членам семей гражданских лиц, которые в период с 24 февраля по 25 марта 2022 года погибли в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Минветеранов отмечает, что сегодня членам семей гражданских лиц, погибших при непосредственном участии в мероприятиях, выплачивается единовременная денежная помощь в размере, определенном подпунктом «а» пункта 1 статьи 16-2 Закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей »(750-кратный прожиточный минимум, установленный законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, что составляет 1 860 750 грн в случае гибели лица в 2022 году).

В то же время этим же Законом определено, что размер единовременного денежного пособия, выплачиваемого в случае гибели (смерти) военнослужащего во время исполнения им обязанностей военной службы, в период военного положения не может составлять менее 15 миллионов грн.

В целях обеспечения одинакового подхода к определению размера единовременной денежной помощи и для семей военнослужащих, и для семей гражданских лиц, которые во взаимодействии с ВСУ, другими военными формированиями и правоохранительными органами принимали участие в отпоре вооруженной агрессии РФ и погибли в период с 24 февраля по 25 марта 2022 года во время участия в мероприятиях предлагается обеспечить право на выплату лицам, которым предоставлен статус согласно пункту 6 ч. 1 статьи 10-1 Закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» за погибшего члена семьи в период с 24 февраля по 25 марта 2022 года.

Также, в связи с необходимостью уточнения оснований, по которым присваивается статус члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины указанной категории лиц, предлагается на законодательном уровне определить документ, на основании которого предоставляется такой статус.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.