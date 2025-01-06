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Как военнослужащему самому определить, кто получит единовременную денежную помощь, в случае его гибели

13:24, 6 января 2025
Можно составить личное распоряжение.
Как военнослужащему самому определить, кто получит единовременную денежную помощь, в случае его гибели
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Члены семьи погибших военнослужащих имеют право на единовременную денежную помощь. Распределение этих средств между членами семьи определяет закон.

Однако у военнослужащего при жизни есть возможность повлиять, кто и в каких долях получит денежную помощь в случае его гибели. Для этого можно составить личное распоряжение, сообщили в Координационном центре по оказанию бесплатной правовой помощи.

Что это, как складывается и можно ли распорядиться, чтобы все средства получил, например, собратья или жена – в картках ниже.

Также «Судебно-юридическая газета» писала, что Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект 12234 о внесении изменений в Закон «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» о назначении одноразовой денежной помощи.

Речь идет об определении размера единовременного денежного пособия членам семей гражданских лиц, которые в период с 24 февраля по 25 марта 2022 года погибли в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Минветеранов отмечает, что сегодня членам семей гражданских лиц, погибших при непосредственном участии в мероприятиях, выплачивается единовременная денежная помощь в размере, определенном подпунктом «а» пункта 1 статьи 16-2 Закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей »(750-кратный прожиточный минимум, установленный законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, что составляет 1 860 750 грн в случае гибели лица в 2022 году).

В то же время этим же Законом определено, что размер единовременного денежного пособия, выплачиваемого в случае гибели (смерти) военнослужащего во время исполнения им обязанностей военной службы, в период военного положения не может составлять менее 15 миллионов грн.

В целях обеспечения одинакового подхода к определению размера единовременной денежной помощи и для семей военнослужащих, и для семей гражданских лиц, которые во взаимодействии с ВСУ, другими военными формированиями и правоохранительными органами принимали участие в отпоре вооруженной агрессии РФ и погибли в период с 24 февраля по 25 марта 2022 года во время участия в мероприятиях предлагается обеспечить право на выплату лицам, которым предоставлен статус согласно пункту 6 ч. 1 статьи 10-1 Закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» за погибшего члена семьи в период с 24 февраля по 25 марта 2022 года.

Также, в связи с необходимостью уточнения оснований, по которым присваивается статус члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины указанной категории лиц, предлагается на законодательном уровне определить документ, на основании которого предоставляется такой статус.

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военные распоряжение

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