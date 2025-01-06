В Киеве из закрытой квартиры спасли младенца в крайне критическом состоянии

Заявитель сообщил, что слышен плач ребенка, который, по его словам, уже несколько дней находится в запертой квартире.

В Киеве спасатели КАРС спасли ребенка из закрытой квартиры в Днепровском районе.

Об этом сообщили в Киевской службе спасения.

Как указывается, сообщение к оперативному дежурному КАРС поступило 5 января в 6 утра. Заявитель сообщил, что слышен плач ребенка, который, по его словам, уже несколько дней находится в запертой квартире.

Спасатели деблокировали дверь. В Киевской службе спасения указывают, что там они обнаружили младенца в крайне критическом состоянии.

Ребенку оказали первую помощь и передали медикам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.