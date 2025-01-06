У Києві із закритої квартири врятували немовля у вкрай критичному стані

Заявник повідомив, що чути плач дитини, яка, за його словами, вже кілька днів перебуває в замкненій квартирі.

У Києві рятувальники КАРС врятували немовля із закритої квартири в Дніпровському районі.

Про це повідомили у Київській службі порятунку.

Як вказується, повідомлення до оперативного чергового КАРС надійшло 5 січня о 6 ранку. Заявник повідомив, що чути плач дитини, яка, за його словами, вже кілька днів перебуває в замкненій квартирі.

Рятувальники деблокували двері. У Київській службі порятунку вказують, що там вони виявили немовля у вкрай критичному стані.

Дитині надали першу допомогу та передали її медикам.

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