У Києві спалахнула квартира у багатоповерхівці – є загиблі

Також одна особа постраждала.

У Києві під час пожежі у квартирі загинуло дві людини. Загорання виникло у одній із квартир багатоповерхівки на вулиці Ореста Левицького у Деснянському районі, повідомили у ДСНС України.

Як вказується, під час проведення розвідки вогнеборці виявили тіла двох людей. Також одна особа постраждала.

Пожежу ліквідовали, але її гасіння ускладнювалось сильною запаркованістю прибудинкової території та захаращеністю помешкання, в якому виникло загоряння, зауважують у ДСНС.

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