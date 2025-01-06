В Україні розгорнуть понад 140 рятувальних постів у місцях відзначення Водохреща

До чергування залучатимуться майже 500 рятувальників.

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В Україні у місцях відзначення Водохреща буде розгорнуто понад 140 рятувальних постів із засобами порятунку людей на воді. Про це повідомили у ДСНС України.

До чергування залучатимуться майже 500 рятувальників та понад 100 одиниць техніки.

Водночас надзвичайники рекомендують відмовитися від участі в масових заходах та дотримуватися обмежень, що діють під час воєнного стану.

Нагадаємо, що у Києві до Водохреща готують 12 локацій – список.

Також на Водохреще 6 січня в Україні прогнозують невеликий мокрий сніг та дощ.

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