В Украине развернут более 140 спасательных постов в местах празднования Крещения

К дежурству будут привлекаться почти 500 спасателей.

В Украине в местах празднования Крещения будет развернуто более 140 спасательных постов со средствами спасения людей на воде. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

К дежурству будут привлекаться почти 500 спасателей и более 100 единиц техники.

В то же время чрезвычайники рекомендуют отказаться от участия в массовых мероприятиях и соблюдать ограничения, действующие во время военного положения.

Напомним, что в Киеве к Крещению готовят 12 локаций – список.

Также на Крещение 6 января в Украине прогнозируют небольшой мокрый снег и дождь.

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