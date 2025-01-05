На Водохреще 6 січня в Україні прогнозують невеликий мокрий сніг та дощ

На дорогах, крім півдня країни, подекуди ожеледиця.

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У понеділок, 6 січня, в Україні очікується невеликий мокрий сніг та дощ, на півдні місцями.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

«Хмарно. Вночі в західних областях, вдень в Україні невеликий мокрий сніг та дощ (на півдні місцями). На дорогах, крім півдня країни, подекуди ожеледиця», - прогнозують синоптики.

Вітер південний, 7-12 м/с, в західних, вдень і в південних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° морозу; вдень від 1° морозу до 4° тепла, на Прикарпатті, в Криму та більшості південних областей 4-9° тепла.

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