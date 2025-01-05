Майже 9% українців доволі часто не вистачає грошей навіть на їжу – опитування

Грошей цілком достатньо, щоб ні в чому собі не відмовляти, лише 2,88% опитаних.

Майже 9% українців серед опитаних соціологами кажуть, що їм доволі часто не вистачає грошей навіть на їжу. Про це йдеться в опитування ВГО «Передові Правові Ініціативи», яке проводилося 19-24 грудня 2024 року.

Соціологи запропонували понад 5 тисячам учасників дослідження обрати варіант відповіді, що найточніше відповідає матеріальному стану їхньої сім’ї.

Більшість, а саме 41,85%, обрали варіант «вистачає на їжу, а з побутовими витратами вже складно». Трохи більш як 37% відповіли, що «Вистачає грошей на продукти, побутові витрати та одяг, але щось дорожче придбати складно».

9,26% зазначили, що «окрім повсякденних витрат ми можемо дозволити собі щомісячну покупку побутової техніки».

Грошей цілком достатньо, щоб ні в чому собі не відмовляти вистачає 2,88% опитаних.

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