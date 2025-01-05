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Около 9% украинцев довольно часто не хватает денег даже на еду – опрос

19:29, 5 января 2025
Денег вполне достаточно, чтобы ни в чем не отказывать себе, только 2,88% опрошенных.
Около 9% украинцев довольно часто не хватает денег даже на еду – опрос
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Около 9% украинцев среди опрошенных социологами говорят, что им довольно часто не хватает денег даже на еду. Об этом говорится в опросе ВОО «Передовые Правовые Инициативы», который проводился 19-24 декабря 2024 года.

Социологи предложили более 5 тысячам участников исследования выбрать вариант ответа, который наиболее точно соответствует материальному состоянию их семьи.

Большинство, а именно 41,85%, выбрали вариант «хватает на еду, а с бытовыми расходами уже сложно». Чуть более 37% ответили, что «хватает денег на продукты, бытовые расходы и одежду, но что-то дороже приобрести сложно».

9,26% отметили, что «кроме повседневных затрат мы можем позволить себе ежемесячную покупку бытовой техники».

Денег вполне достаточно, чтобы ни в чем не отказывать себе хватает 2,88% опрошенных.

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