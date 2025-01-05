На Крещение 6 января в Украине прогнозируют небольшой мокрый снег и дождь

На дорогах, кроме юга страны, кое-где гололедица.

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В понедельник, 6 января, в Украине ожидается небольшой мокрый снег и дождь на юге местами.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

«Облачно. Ночью в западных областях, днем ​​в Украине небольшой мокрый снег и дождь (на юге местами). На дорогах, кроме юга страны, кое-где гололедица», - прогнозируют синоптики.

Ветер южный, 7-12 м/с, в западных, днем ​​и в южных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8° мороза; днем от 1° мороза до 4° тепла, в Прикарпатье, в Крыму и большинстве южных областей 4-9° тепла.

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