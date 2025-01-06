В Киеве загорелась квартира в многоэтажке – есть погибшие

Также один человек пострадал.

В Киеве во время пожара в квартире погибли два человека. Возгорание возникло в одной из квартир многоэтажки на улице Ореста Левицкого в Деснянском районе, сообщили в ГСЧС Украины.

Как указывается, во время проведения разведки пожарные обнаружили тела двух человек. Также один человек пострадал.

Пожар ликвидировали, но его тушение осложнялось сильной запаркованностью придомовой территории и захламленностью помещения, в котором возникло возгорание, отмечают в ГСЧС.

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