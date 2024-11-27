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Выплата членам семей погибших при защите Украины гражданских лиц одноразовой денежной помощи – Кабмин зарегистрировал законопроект

13:03, 27 ноября 2024
Правительство зарегистрировало законопроект об определении размера единовременной денежной помощи членов семей гражданских лиц, которые в период с 24 февраля по 25 марта 2022 года погибли в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.
Выплата членам семей погибших при защите Украины гражданских лиц одноразовой денежной помощи – Кабмин зарегистрировал законопроект
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Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект 12234 о внесении изменений в Закон «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» о назначении одноразовой денежной помощи.

Речь идет об определении размера единовременного денежного пособия членам семей гражданских лиц, которые в период с 24 февраля по 25 марта 2022 года погибли в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Минветеранов отмечает, что сегодня членам семей гражданских лиц, погибших при непосредственном участии в мероприятиях, выплачивается единовременная денежная помощь в размере, определенном подпунктом «а» пункта 1 статьи 16-2 Закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей »(750-кратный прожиточный минимум, установленный законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, что составляет 1 860 750 грн в случае гибели лица в 2022 году).

В то же время этим же Законом определено, что размер единовременного денежного пособия, выплачиваемого в случае гибели (смерти) военнослужащего во время исполнения им обязанностей военной службы, в период военного положения не может составлять менее 15 миллионов грн.

В целях обеспечения одинакового подхода к определению размера единовременной денежной помощи и для семей военнослужащих, и для семей гражданских лиц, которые во взаимодействии с ВСУ, другими военными формированиями и правоохранительными органами принимали участие в отпоре вооруженной агрессии РФ и погибли в период с 24 февраля по 25 марта 2022 года во время участия в мероприятиях предлагается обеспечить право на выплату лицам, которым предоставлен статус согласно пункту 6 ч. 1 статьи 10-1 Закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» за погибшего члена семьи в период с 24 февраля по 25 марта 2022 года.

Также, в связи с необходимостью уточнения оснований, по которым присваивается статус члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины указанной категории лиц, предлагается на законодательном уровне определить документ, на основании которого предоставляется такой статус.

Как указано в финансово-экономическом обосновании, реализация законопроекта будет осуществляться за счет бюджетных назначений, предусмотренных на 2025 год.

Общий объем расходов необходим для выплаты членам семей погибших одноразовой денежной помощи в размере 15 млн грн составляет 1,86 млрд грн (124 человек * 15 млн грн).

Учитывая ограниченный ресурс государственного бюджета, выплаты планируется осуществлять всем членам семей 124 погибших по 1 860 750 грн на общую сумму 230 733 000 гривен.

Вместе с тем, члены семей 34 погибших уже получили денежную помощь в размере 1 860 750 грн. и соответственно для них общая сумма денежной помощи в размере 15 млн. грн. будет уменьшена на 1 860 750 грн., начиная с последних месяцев выплат.

Законопроект добавляет норму, что основанием для предоставления статуса члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины лицам, указанным в абзаце 1 пункта 6 статьи 10-1, является справка о непосредственном участии погибшего (пропавшего без вести, умершего), в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины, в период военного положения, выданная командиром (начальником) воинской части (органа, подразделения) ВСУ, Национальной полиции, Нацгвардии, Государственной пограничной службы, СБУ и других образованных в соответствии с законом военных формирований или правоохранительных органов, во взаимодействии с которыми такое лицо принимало непосредственное участие в осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины в период военного положения.

Также вводятся нормы, чтобы обеспечить выплату единовременного денежного пособия лицам, указанным в пункте 6 ч. 1 статьи 10-1 Закона за погибшего в период с 24 февраля по 25 марта 2022 года члена семьи, в размере 15 миллионов гривен исходя из имеющихся бюджетных назначений, установленных законом о Госбюджете, а тем из них, кому уже была выплачена единовременная денежная помощь в соответствии с ч. 7 статьи 15 Закона – выплатить эту помощь с учетом ранее выплаченных сумм.

Автор: Наталя Мамченко

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законопроект Кабинет Министров Украины

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Выплата членам семей погибших при защите Украины гражданских лиц одноразовой денежной помощи – Кабмин зарегистрировал законопроект

Правительство зарегистрировало законопроект об определении размера единовременной денежной помощи членов семей гражданских лиц, которые в период с 24 февраля по 25 марта 2022 года погибли в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

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