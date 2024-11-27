Виплата членам родин загиблих при захисті Україні цивільних осіб одноразової грошової допомоги – Кабмін зареєстрував законопроект

Уряд зареєстрував законопроект стосовно визначення розміру одноразової грошової допомоги членів сімей цивільних осіб, які в період з 24 лютого по 25 березня 2022 року загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроект 12234 про внесення змін до Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо призначення одноразової грошової допомоги.

Йдеться про визначення розміру одноразової грошової допомоги членів сімей цивільних осіб, які в період з 24 лютого по 25 березня 2022 року загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Мінветеранів зазначає, що на сьогодні членам сімей цивільних осіб, які загинули під час безпосередньої участі у заходах, виплачується одноразова грошова допомога у розмірі, визначеному підпунктом «а» пункту 1 статті 16-2 Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (750-кратний прожитковий мінімум, встановлений законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, що становить 1 860 750 грн у разі загибелі особи в 2022 році).

Водночас, цим же Законом визначено, що розмір одноразової грошової допомоги, що виплачується у разі загибелі (смерті) військовослужбовця під час виконання ним обов’язків військової служби, в період воєнного стану не може становити менше 15 мільйонів грн.

З метою забезпечення однакового підходу до визначення розміру одноразової грошової допомоги і для родин військовослужбовців, і для родин цивільних осіб, які у взаємодії зі ЗСУ, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами брали участь у відсічі збройної агресії РФ і загинули в період з 24 лютого по 25 березня 2022 року під час участі у заходах, пропонується забезпечити право на виплату особам, яким надано статус згідно з пунктом 6 ч. 1 статті 10-1 Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» за загиблого члена сім’ї в період з 24 лютого по 25 березня 2022 року.

Також, у зв’язку з необхідністю уточнення підстав, за яких надається статус члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України вказаній категорії осіб, пропонується на законодавчому рівні визначити документ, на підставі якого надається такий статус.

Як вказано у фінансово-економічному обгрунтуванні, реалізація законопроекту здійснюватиметься за рахунок бюджетних призначень передбачених на 2025 рік.

Загальний обсяг видатків необхідний для виплати членам родин загиблих осіб одноразової грошової допомоги у розмірі 15 млн грн становить 1,86 млрд грн (124 осіб * 15 млн грн).

Враховуючи обмежений ресурс державного бюджету, виплати планується здійснювати всім членам родин 124 загиблих осіб по 1 860 750 грн на загальну суму 230 733 000 гривень.

Разом з тим, члени родин 34 загиблих вже отримали грошову допомогу в розмірі 1 860 750 грн та відповідно для них загальна сума грошової допомоги в розмірі 15 млн грн буде зменшена на 1 860 750 грн, починаючи з останніх місяців виплат.

Законопроект додає норму, що підставою для надання статусу члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України особам, зазначеним в абзаці 1 пункту 6 статті 10-1, є довідка про безпосередню участь особи, яка загинула (пропала безвісти, померла), у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ проти України, у період воєнного стану, видана командиром (начальником) військової частини (органу, підрозділу) ЗСУ, Національної поліції, Нацгвардії, Державної прикордонної служби, СБУ та інших утворених відповідно до закону військових формувань чи правоохоронних органів, у взаємодії з якими така особа брала безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ проти України, у період воєнного стану.

Також вводяться норми, щоб забезпечити виплату одноразової грошової допомоги особам, зазначеним у пункті 6 ч. 1 статті 10-1 Закону за загиблого в період з 24 лютого по 25 березня 2022 року члена сім’ї, в розмірі 15 мільйонів гривень, виходячи з наявних бюджетних призначень, встановлених законом про Держбюджет, а тим з них, кому вже було виплачено одноразову грошову допомогу відповідно до ч. 7 статті 15 Закону, – виплатити цю допомогу з урахуванням раніше виплачених сум.

Автор: Наталя Мамченко

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