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В Пенсионном фонде Украины запустили новый сервис для пенсионеров

14:18, 6 января 2025
Пенсионный фонд запустил новый сервис для проверки пенсионных удостоверений.
В Пенсионном фонде Украины запустили новый сервис для пенсионеров
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Для подтверждения того, что человек является пенсионером, он предъявляет в различных учреждениях и государственных органах свое пенсионное удостоверение. Однако, иногда возникают обстоятельства, при которых организация или ведомство должна проверить действительность пенсионного удостоверения лица (например, при пересечении человеком границы). В таком случае для проверки документа в ПФУ посылался соответствующий запрос, такая процедура занимала определенное время.

Теперь же это можно сделать в несколько кликов.

Чтобы проверить подлинность пенсионного удостоверения, на вебпортале электронных услуг ПФУ запустили сервис «Поиск пенсионного удостоверения».

В результате запроса должностное лицо может по номеру пенсионного удостоверения быстро проверить его статус (действующее оно или нет) и дату его выдачи.

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