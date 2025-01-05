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АРМА разом із Держкосмосом шукатимуть награбоване майно

08:56, 5 січня 2025
АРМА отримає доступ до даних дистанційного зондування землі, що дозволить отримувати високоякісні знімки об'єктів.
АРМА разом із Держкосмосом шукатимуть награбоване майно
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Національне агентство з розшуку та менеджменту активів підписало угоду з Державним космічним агентством України, що передбачає надання доступу до даних дистанційного зондування землі. Про це повідомили у АРМА.

«Завдяки співпраці АРМА отримає доступ до даних дистанційного зондування землі, що дозволить отримувати високоякісні знімки об'єктів, переданих в управління Агентства. Важливо, що це дозволить бачити активи як в реальному часі, так і в ретроспективі», – зазначили у Нацагентстві.

Також це дозволить потенційним учасникам конкурсів на управління активами дистанційно оглянути об'єкти у будь-якому куточку світу, що зробить процес більш прозорим та ефективним.

«Це революційний крок у роботі АРМА. Завдяки співпраці з ДКА ми зможемо відстежувати стан активів буквально з космосу – швидко, точно та в будь-якій точці планети. Це революційний крок у боротьбі з приховуванням активів», – зазначила Голова АРМА Олена Дума.

Раніше ми писали, що повноваження громадської ради при АРМА пропонується значно розширити. Відповідний законопроект 12374 зареєстрував Уряд в особі міністра юстиції Ольги Стефанішиної 2 січня.

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