Коли війна закінчиться, президент США Дональд Трамп може стати першим лідером, який прилетить в Україну на літаку.

Обраний президент США Дональд Трамп може стати першим лідером, який прилетить в Україну на літаку після закінчення війни.

Про це у більш, ніж тригодинному інтерв'ю з американським подкастером Лексом Фрідманом, сказав Президент України Володимир Зеленський.

«Так, війна закінчиться і президент Трамп може бути першим лідером, який прилетить на літаку. Мені здається, це було б символічно», - сказав він.

Володимир Зеленський зазначив, що йому дуже хотілося б, щоб в Україні відкрився аеропорт, але для цього потрібно, щоб був сталий мир, щоб не було війни, а також були системи ППО.

Також Президент розповів, що просив США залякати диктора Володимира Путіна перед повномасштабним вторгненням. Адже фрази «якщо він прийде і буде вбивати, ми введемо санкції» – це х***ня, зазначив він.

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