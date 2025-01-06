Зеленський заявив, що давати пас Путіну, щоб він говорив, що ми один народ – не можна

Президент України сказав, що не поважає ні очільника РФ, ні народ Росії.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що не поважає очільника РФ і його народ, а давати пас Володимиру Путіну говорити, що ми один народ, – не можна.

«Ви самі все бачите, відчуваєте і чуєте. 73 ракетні удари по нас, загинули люди, сьогодні було понад 100 дронів – і це щоденна історія. Б'ють люди, які говорять російською, б'ють по людях, яким ще недавно розповідали, що вони насправді захищають російськомовних», - сказав Володимир Зеленський.

Тому, сказав Президент, він не поважає ні Путіна, ні цей народ.

Також Президент розповів у більш, ніж тригодинному інтерв'ю з американському подкастеру Лексу Фрідману, що просив США залякати диктора Володимира Путіна перед повномасштабним вторгненням. Адже фрази «якщо він прийде і буде вбивати, ми введемо санкції» – це х***ня, зазначив він.

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