Місцеві медіа замалювали Анналену Бербок на фото під час її візиту в Сирію

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок та її французький колега Жан-Ноель Барро стали першими міністрами закордонних справ країн ЄС, що прибули до Сирії після падіння режиму Асада.

Очільниця Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок здійснила візит в Дамаск у Сирії. Однак місцеві ЗМІ замалювали її на фото. Про це пише Bild.

Як вказується, на опублікованих фотографіях обличчя Бербок замито за допомогою ефекту «блюра». Однак її можна впізнати за одягом.

На відміну від Бербок, її французький колега Жан-Ноель Барро зображений без змін.

Він представлений на фото разом з сирійськими політиками та іншими офіційними особами.

Крім «блюру» на фото, Бербок відмовилися потиснути руку. Лідер Сирії Ахмед аль-Шараа простягнув руку лише Жану-Ноелю Барро. Однак Бербок він привітав інакше — приклав руку до своїх грудей.

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок та її французький колега Жан-Ноель Барро стали першими міністрами закордонних справ країн ЄС, що прибули до Сирії після падіння режиму Асада.

Зазначимо, що очільник МЗС Андрій Сибіга показав документи, які свідчать, що українська дипломатична присутність була в Сирії ще 100 років тому.

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