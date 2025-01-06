Местные медиа зарисовали Анналену Бербок на фото во время ее визита в Сирию

Глава МИД Германии Анналена Бербок и ее французский коллега Жан-Ноэль Барро стали первыми министрами иностранных дел стран ЕС, прибывшими в Сирию после падения режима Асада.

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок совершила визит в Дамаск, Сирия. Однако местные СМИ зарисовали ее на фото. Об этом пишет Bild.

Как указывается, на опубликованных фотографиях лицо Бербок замыто с помощью эффекта «блюра». Однако ее можно узнать по одежде.

В отличие от Бербок, ее французский коллега Жан-Ноэль Барро изображен без изменений.

Он представлен на фото вместе с сирийскими политиками и другими официальными лицами.

Помимо «блюра» на фото, Бербок отказались пожать руку. Лидер Сирии Ахмед аль-Шараа протянул руку только Жану-Ноэлю Барро. Однако Бербок он поздравил иначе — приложил руку к своей груди.

Глава МИД Германии Анналена Бербок и ее французский коллега Жан-Ноэль Барро стали первыми министрами иностранных дел стран ЕС, прибывшими в Сирию после падения режима Асада.

Отметим, что глава МИД Андрей Сибига показал документы, свидетельствующие, что украинское дипломатическое присутствие было в Сирии еще 100 лет назад.

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