Зеленский заявил, что давать пас Путину, чтобы он говорил, что мы один народ – нельзя

Президент Украины сказал, что не уважает ни главу РФ, ни народ России.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что не уважает главу РФ и его народ, а давать пас Владимиру Путину говорить, что мы один народ – нельзя.

«Вы сами все видите, чувствуете и слышите. 73 ракетных удара по нам, погибли люди, сегодня было более 100 дронов – и это ежедневная история. Бьют люди, говорящие на русском, бьют по людям, которым еще недавно рассказывали, что они на самом деле защищают русскоязычных», – сказал Владимир Зеленский.

Потому, сказал Президент, он не уважает ни Путина, ни этот народ.

Также Президент рассказал в более чем трехчасовом интервью с американским подкастером Лексом Фридманом, что просил США запугать диктора Владимира Путина перед полномасштабным вторжением. Ведь фразы «если он придет и будет убивать, мы введем санкции» – это х***ня, отметил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.