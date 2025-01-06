Когда война закончится, президент США Дональд Трамп может стать первым лидером, прилетящим в Украину на самолете.

Избранный президент США Дональд Трамп может стать первым лидером, который прилетит в Украину на самолете после войны.

Об этом в более чем трехчасовом интервью с американским подкастером Лексом Фридманом, сказал Президент Украины Владимир Зеленский.

«Да, война закончится, и президент Трамп может быть первым лидером, который прилетит на самолете. Мне кажется, это было бы символично», – сказал он.

Владимир Зеленский отметил, что ему бы очень хотелось, чтобы в Украине открылся аэропорт, но для этого нужно, чтобы был стабильный мир, чтобы не было войны, а также были системы ПВО.

Также Президент рассказал, что просил США запугать диктора Владимира Путина перед полномасштабным вторжением. Ведь фразы «если он придет и будет убивать, мы введем санкции» – это х***ня, отметил он.

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