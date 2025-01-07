Дональд Трамп сподівається завершити війну РФ проти України за шість місяців

Обраний президент США Дональд Трамп зробив нову заяву щодо війни в Україні.

Джерело фото: Reuters

Під час прес-конференції у своїй резиденції в Мар-а-Лаго обраний президент США Дональд Трамп заявив, що Росія напала на Україну після того, як побачила виведення військ США з Афганістану. Він зазначив, що був при владі, коли «воєн не було», але тепер він «повертається у світ, який горить». Про це пише Sky News.

Трамп підкреслив, що виведення американських військ з Афганістану було проведено «погано».

«І через це, я думаю, Росія пішла і напала на Україну, коли побачила це. Вони сказали: "Ці хлопці некомпетентні - вони не знають, що роблять". Але тепер ми знаємо, що робимо», - зазначив він.

У відповідь на запитання, як швидко він може зупинити бойові дії в Україні, Трамп сказав: «Сподіваюся, що за шість місяців вдасться».

Раніше Президент України Володимир Зеленський назвав умову за якої Україна погодиться на зупинку вогню.

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