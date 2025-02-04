На Черкащині перекинувся мікроавтобус – двоє постраждалих у лікарні

FAW Mini Van злетів у кювет на трасі Київ – Знам’янка.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 1 лютого на трасі «Київ – Знам’янка» неподалік Сміли. Автомобіль FAW Mini Van з’їхав на узбіччя та перекинувся, унаслідок чого водій і пасажирка отримали травми. Про це повідомила поліція Черкаської області.

За попередніми даними, 55-річний водій не обрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням і допустив перекидання автомобіля. Постраждали водій та його 51-річна пасажирка, їх госпіталізували.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Наразі триває слідство, правоохоронці встановлюють обставини аварії.

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