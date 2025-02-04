Влияют ли на субсидии средства, полученные по программам «Национальный кэшбек» и «Зимняя еПоддержка»

Государственные выплаты не будут учитываться при расчете субсидий – Минсоцполитики.

Средства, полученные по программам «Национальный кэшбек» и «Зимняя еПоддержка», не учитываются при расчете жилищной субсидии. Об этом сообщило Министерство социальной политики Украины.

Государственные инициативы, направленные на поддержку населения зимой, предусматривают зачисление средств на карточные счета граждан. Это вызвало вопрос, влияют ли такие выплаты на назначение субсидий.

Разъяснение Минсоцполитики: в соответствии с Постановлением КМУ от 5 декабря 2024 года № 1384, эти выплаты НЕ включаются в среднемесячный совокупный доход семьи при расчете жилищных субсидий.

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