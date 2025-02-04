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Шотландское правительство рассматривает возможность ведения «зон содержания кошек»

09:42, 4 февраля 2025
В Шотландии могут запретить кошек в определенных районах из-за угрозы дикой природе.
Шотландское правительство рассматривает возможность ведения «зон содержания кошек»
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В Шотландии рассматривают возможность ограничения или даже запрета содержания домашних кошек в определенных районах, чтобы защитить местную фауну. Соответствующий доклад подготовила Комиссия по защите животных Шотландии (SAWC) по заказу правительства. Об этом сообщает Daily Mail.

Одной из идей является создание «зон содержания кошек», где введут строгие ограничения на их передвижение, чтобы уменьшить смешивание домашних котов с популяцией диких шотландских кошек. Подобная практика уже действует в Австралии, где котам запрещено свободно гулять, если они не находятся в специально оборудованных вольерах или не выводятся на поводке.

Однако предложение вызвало возмущение среди граждан. Благотворительная организация Cats Protection отмечает, что кошки являются важной частью семейной жизни для многих шотландцев, и такие ограничения могут существенно ухудшить благосостояние животных.

Шотландское правительство пока не приняло решение, но исследует возможные пути уменьшения негативного влияния кошек на дикую природу страны.

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животные Шотландия

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