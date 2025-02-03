Убийство военнослужащего ТЦК в Пирятине – суд арестовал подозреваемого Вадима Кузуба

Суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве работника ТЦК в виде содержания под стражей до 1 апреля без права на залог.

Фото: Суспільне Полтава

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 1 февраля в Пирятине Полтавской области мужчина застрелил из охотничьего ружья военнослужащего Полтавского РТЦК. После нападения злоумышленник завладел автоматом военнослужащего и скрылся вместе с одним из мобилизованных военнообязанных. Впоследствии полиция Полтавской области сообщила, что злоумышленник был задержан. Также правоохранители объявили подозрение в убийстве двум жителям Полтавщины.

3 февраля Пирятинский районный суд Полтавской области подправил под стражу подозреваемого в убийстве военнослужащего ТЦК. Об этом сообщает Суспільне.

Подозреваемый Вадим Кузуб был заключен под стражу до 1 апреля без права на залог.

Отмечается, что во время заседания он признал вину и рассказал, что помогал родственнику сожительницы убежать от ТЦК. Подозреваемый сказал, он хотел испугать военных, но это ему не удалось, и тогда он выстрелил. По словам Кузуба, он надеялся, что только ранил военного, а не убил.

Другому подозреваемому, бежавшему от ТЦК Евгению Щербаку, суд должен избрать меру пресечения после Кузуба. Его подозревают в препятствовании законной деятельности ВСУ.

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