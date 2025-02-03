Зеленський підписав закон про отримання українського громадянства дружинами та чоловіками військових ЗСУ

Президент підписав закон щодо реалізації права на отримання українського громадянства другим із подружжя громадянина України-військового.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо реалізації права на отримання громадянства України другим із подружжя громадянина України, який бере (брав) участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», законопроект 12032 Верховна Рада прийняла прийняла в цілому як закон 8 січня.

Закон надає право для оформлення набуття громадянства України подавати декларацію про відмову від іноземного громадянства другому із подружжя громадянина України, який проходить військову службу або який проходив військову службу та загинув (помер) при виконанні (у зв’язку з виконанням) службових обов’язків, або був звільнений з військової служби на визначених законодавством підставах.

Документ також передбачає:

квоти для возз’єднання сімей: встановлення квот імміграції для іноземців, які хочуть возз’єднатися з військовослужбовцями.

поновлення громадянства: можливість для іноземців, які захищали Україну, відновити українське громадянство.

У пояснювальній записці наголошується, що документ сприятиме реалізації права на громадянство для подружжя захисників України.