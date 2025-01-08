Депутати ухвалили закон про отримання українського громадянства другим із подружжя громадянина України-військового

Як зазначають автори, зараз дружинам іноземців-військових надано право подавати декларацію про відмову від іноземного громадянства, але це право не передбачено для дружин військових-українців.

Верховна Рада 8 січня прийняла в цілому як закон законопроект 12032 «щодо врегулювання питання реалізації права на отримання громадянства України другим із подружжя громадянина України, який бере (брав) участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України, а також щодо деяких інших питань, пов’язаних із громадянством, імміграцією та правовим статусом іноземців та осіб без громадянства».

Як зазначають ініціатори, Верховною Радою 20 серпня 2024 року було прийнято Закон щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які беруть участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України №3897-ІХ, відповідно до якого особам, які є другими із подружжя іноземців та осіб без громадянства, що беруть (брали) участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України, для оформлення набуття громадянства України надано право подавати декларацію про відмову від іноземного громадянства.

Водночас законодавством не передбачено відповідного права для другого із подружжя громадян України, що беруть (брали) участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України.

Неврахування зазначеної категорії осіб (другий із подружжя громадян України) ставить їх у нерівне становище у порівнянні з особами, які є другими із подружжя іноземців та осіб без громадянства.

Таким чином, на думку депутатів, применшується вклад громадян України, які захищають (захищали) територіальну цілісність та недоторканність України.

Враховуючи зазначене, з метою забезпечення справедливого підходу держави у питанні щодо реалізації права на оформлення громадянства України, до Закону України «Про громадянство України» пропонуються відповідні зміни, які створять рівні умови для всіх, хто є другими із подружжя осіб (як іноземців та осіб без громадянства, так і громадян України), що захищають (захищали) Україну від держави-окупанта.

Зокрема у Законі «Про громадянство України» встановлять, що декларація про відмову від іноземного громадянства для другого із подружжя громадянина України – документ, що засвідчує відмову від громадянства іноземної держави іноземцем, який є другим із подружжя громадянина України, який в установленому законодавством України порядку проходить військову службу у ЗСУ, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, СБУ, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, Національній гвардії, Державній прикордонній службі України, Управлінні державної охорони, Державній спеціальній службі транспорту, правоохоронних органах спеціального призначення або розвідувальних органах України чи який в установленому законодавством України порядку проходив військову службу та загинув (помер) при виконанні (у зв’язку з виконанням) службових обов’язків або був звільнений з військової служби з визначених у статті 26 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» підстав.

Автор: Наталя Мамченко

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